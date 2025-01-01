Сирський приїхав до військових на Курський напрямок

"Під час роботи на Курському напрямку нагородив наших хоробрих воїнів. Героїчні дії українських військових змусили противника утримувати значне угруповання сил на своїй території та перекидати резерви з інших напрямків", - наголосив Сирський.

Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Курському напрямку (t.me/osirskiy)

Він пояснив, що завдяки стійкості та мужності українських військових втрати ворога на Курському напрямку склали понад 38 тисяч особового складу та більше тисячі одиниць техніки.

"30 грудня з полону повернулося ще 189 українців. Це також і ваша (мова про військових на Курському напрямку, - ред.) заслуга, адже під час операції на цьому напрямку наш обмінний фонд поповнився більш ніж на 700 загарбників", - додав він.