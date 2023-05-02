RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский приехал на Бахмутское направление и принял ряд "необходимых решений" (видео)

Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Наталия Гурковская

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский приехал с проверкой на позиции украинских военных на Бахмутском направлении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении", - рассказал он.

Он преодолевал, что вместе с командирами они приняли "ряд необходимых решений", направленных на "обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику".

"Пообщались с защитниками восточного фронта. В центре внимания постоянно должны быть люди от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", - добавил Сырский.

Как сообщало РБК-Украина, Москва поставила себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута - 9 мая. А потом, по одной из версий, российский диктатор Владимир Путин может объявить на этой "победной ноте" об окончании войны: мол, "все цели "сво" выполнены, украинская армия разбита".

Напомним, ранее генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что враг бросает в бой новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников. Однако взять Бахмут им не удается, а на некоторых участках ВСУ успешно контратакуют.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут