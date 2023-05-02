Сырский приехал на Бахмутское направление и принял ряд "необходимых решений" (видео)

"Приехал к нашим воинам, выполняющим боевые задания на Бахмутском направлении", - рассказал он.

Он преодолевал, что вместе с командирами они приняли "ряд необходимых решений", направленных на "обеспечение эффективной обороны и нанесение максимальных потерь противнику".

"Пообщались с защитниками восточного фронта. В центре внимания постоянно должны быть люди от солдата до комбрига. Никто не должен остаться в стороне, поскольку именно благодаря их самоотверженности и профессионализму Бахмут держится", - добавил Сырский.

Как сообщало РБК-Украина, Москва поставила себе очередной дедлайн по оккупации Бахмута - 9 мая. А потом, по одной из версий, российский диктатор Владимир Путин может объявить на этой "победной ноте" об окончании войны: мол, "все цели "сво" выполнены, украинская армия разбита".

Напомним, ранее генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что враг бросает в бой новые штурмовые группы "Вагнера", бойцов других частных компаний, десантников. Однако взять Бахмут им не удается, а на некоторых участках ВСУ успешно контратакуют.