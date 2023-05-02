UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський приїхав на Бахмутський напрямок та ухвалив низку "необхідних рішень" (відео)

Фото: командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський (t.me/osirskiy)
Автор: Наталія Гурковська

Командувач Сухопутними військами ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський приїхав із перевіркою на позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Приїхав до наших воїнів, які виконують бойові завдання на Бахмутському напрямку", - розповів він.

Він долав, що разом з командирами вони ухвалили "низку необхідних рішень", спрямованих на "забезпечення ефективної оборони та завдавання максимальних втрат противнику".

"Поспілкувалися із захисниками східного фронту. В центрі уваги постійно мають бути люди, від солдата до комбрига. Ніхто не має залишитись осторонь, оскільки саме завдяки їх самовідданості та професіоналізму Бахмут тримається", - додав Сирський.

Як повідомляло РБК-Україна, Москва поставила собі черговий дедлайн з окупації Бахмута - 9 травня. А потім, за однією з версій, російський диктатор Володимир Путін може оголосити на цій "переможній ноті" про закінчення війни: мовляв, "всі цілі "сво" виконані, українська армія розбита".

Нагадаємо, раніше генерал-полковник Олександр Сирський розповів, що ворог кидає у бій нові штурмові групи "Вагнера", бійців інших приватних компаній, десантників. Проте взяти Бахмут їм не вдається, а на деяких ділянках ЗСУ успішно контратакують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут