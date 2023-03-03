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Данилов о Бахмуте: россияне продвигаются, но не так, как хотели бы

Новина українською →
Пятница 03 марта 2023 08:31
Данилов о Бахмуте: россияне продвигаются, но не так, как хотели бы Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Ростислав Шаправский, Елизавета Драбкина

Россияне хотят отчитаться о захвате Бахмута, поэтому бросают на его штурм все силы. Темпы их продвижения не отвечают тем планам, которые у них есть.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Кого только не было возле Бахмута - и террористическая организация "Вагнер" Пригожина, и вооруженные силы, российская десантура. Условно говоря, полный букет того хлама, который надвинулся на территорию Украины. Они там все присутствуют, но долго не могут ничего сделать", - отметил он.

По словам Данилова, ни одно заседание Ставка верховного главнокомандующего не проходит без докладов по Бахмутскому направлению. Бахмут, как отметил секретарь СНБО, не только географическая точка на карте страны.

"Это место, где ежедневно уничтожается огромное количество врагов, их техника, уменьшаются способности россиян действовать на тех или иных направлениях. Для нас любая территория крайне важна, и мы будем делать все от нас зависимое, возможное и невозможное, чтобы ее удержать", - добавил Данилов.

Он также отметил, что если произойдет по-другому, власти не будут ничего скрывать от общества.

"Да, сложно и тяжело, но мы понимаем, как будем действовать дальше", - объяснил собеседник.

Напомним, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что РФ привлекла к боям в Бахмуте самых опытных бойцов "Вагнера".

Кроме того, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Россия начала информационную кампанию, направленную на дискредитацию украинских военных, которые обороняют Бахмут.

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