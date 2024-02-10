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Зеленский назначил заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности

Киев, Суббота 10 февраля 2024 19:19
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Зеленский назначил заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генштаба Анатолий Баргилевич получили заместителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского.

"Продолжаем перезагрузку команды управления в Силах обороны. Теперь к выполнению новых обязанностей приступают люди, которых хорошо знают в армии и сами хорошо знают, что нужно армии. Боевые командиры этой войны, чей опыт будет полезен именно на общеармейском уровне", - сказал глава государства.

Так, по словам Зеленского, заместителями главкома Сырского стали:

  • полковник Вадим Сухаревский (будет отвечать за беспилотные системы и развитие применения дронов нашими воинами);
  • полковник Андрей Лебеденко (отвечает за инновации, технологический компонент армии и боевых систем).

А заместителями нового начальника Генштаба, как рассказал президент, стали:

  • бригадный генерал Владимир Горбатюк (оперативная работа, работа штабов, планирование, управление);
  • бригадный генерал Алексей Шевченко (логистика, максимальное качество логистики в нашей армии);
  • бригадный генерал Михаил Драпатый (подготовка и качественная тренировка военных).

"Весь реальный опыт боевых командиров, боевых бригад, наших подразделений, которые построили качественную систему тренировки воинов и оценки и анализа боевых действий, - весь этот опыт должен быть реализован для успеха Сил обороны Украины", - подчеркнул Зеленский.

Перестановки в ВСУ

На этой неделе Зеленский сменил главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба. Вместо Валерия Залужного был назначен Александр Сырский, а вместо Сергея Шапталы - Анатолий Баргилевич.

По данным источников РБК-Украина, это еще не все назначения, которые могут произойти в ВСУ. Подробнее о будущих кадровых решениях - в материале РБК-Украина.

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Зеленский назначил заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности
Зеленский назначил заместителей Сырского и Баргилевича: кто получил должности
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