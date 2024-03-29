Сырский объяснил отход украинских сил из Авдеевки

Для отхода украинских сил из Авдеевки Донецкой области было несколько причин. При этом, во время боев за город российские войска понесли колоссальные потери, в частности, больше 47 тысяч военных.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Укринформа .

"Мы отвели свои силы из Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность нашей обороны была нарушена, что дало возможность противнику постепенно продвигаться вперед", - рассказал он.

Также, по его словам, негативную роль сыграло недостаточное количество боеприпасов для нашей артиллерии, и именно это не позволило в таких условиях вести эффективную контрбатарейную борьбу.

"Итак, чтобы избежать окружения и сохранить жизнь людей, я принял решение выйти из Авдеевки. К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это война… Российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев", - добавил Сырский.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что наступление на Авдеевку обернулось для врага значительными потерями, "и об этом вряд ли будут рассказывать в "российском" телевизоре".

"Только в период с 10 октября 2023 года по 17 февраля 2024 года на Авдеевском направлении российские захватчики потеряли: 47186 человек личного состава, 364 танка, 748 боевых бронированных машин, 248 артиллерийских систем, 5 самолетов. Силы обороны Украины с начала Авдеевской оборонной операции на этом направлении взяли в плен 95 российских оккупантов", - привел цифры генерал.