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Скорость поставок боеприпасов влияет на то, кто победит в битве, - Сырский

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Украина, Четверг 15 декабря 2022 19:55
Скорость поставок боеприпасов влияет на то, кто победит в битве, - Сырский Фото: командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что сохранение поставок оружия в Украину является насущной проблемой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Александра Сырского изданию The Economist.

Сырский рассказал, что более насущной проблемой в настоящее время является сохранение поставок оружия Украине от западных партнеров.

По его словам, боеприпасы тратятся со скоростью как во время Второй мировой войны. Сражения выигрывает та сторона, которая может достаточно быстро доставить снаряды в пушки.

Победу в войне командующий видит как уничтожение противника и выход на границы 1991 года.

"Мы победили, когда враг уничтожен, а мы стоим на своих границах", - заявил он.

Журналисты The Economist отметили, что трезвая оценка текущей затруднительной ситуации свидетельствует о том, что он не уверен, что это произойдет в ближайшее время. В ближайшем будущем Украина покажет, что он описал как "активную оборону". Впрочем, для неприятеля могут быть неожиданности.

"Скажу только, что мы внимательно изучаем противника. И каждый яд имеет противоядие", - добавил командующий.

Сырский также отметил, что тот, кто недооценивает Россию, обречен на поражение, а российская мобилизация не такая уж и бестолковая.

По его словам, достаточно подготовленные российские солдаты сейчас массово появляются по всему восточному фронту.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские военные штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Чтобы улучшить свое положение на ряде других направлений, пытаются наращивать группировки.

Также ранее мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что следующие полгода войны Украины с Россией станут решающими. Они будут требовать больших усилий за прошедшее время.

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