Сырский поставил задачу создать ракеты с поражением до 2000 километров

"Ведя тяжелую войну сегодня, мы одновременно должны формировать войско будущего. Развитие возможностей, внедрение новых технологий и подготовка к будущим вызовам не менее важны, чем выполнение текущих боевых задач. Именно на это направлены наши стратегические решения", - подчеркнул он.

По словам главкома, основу оснащения украинских артиллеристов в будущем должно составлять оружие отечественного производства.

В то же время изношенные артиллерийские системы советских калибров, которые невозможно отремонтировать или модернизировать, постепенно будут выводиться из эксплуатации.

"Предполагается сохранение в составе войск подразделений, вооруженных современными артиллерийскими системами иностранного производства. Кроме того, планируется дальнейшая оптимизация номенклатуры артиллерийского вооружения", - подчеркнул Сырский.

Производство дальнобойных ракет

По словам генерала, отдельным приоритетом концепции является развитие ракетного вооружения для ударов в глубокий тыл противника. Для этого Украина планирует завершить разработку и начать серийное производство отечественных баллистических и крылатых ракет.

"В сочетании с беспилотными системами это позволит создать сбалансированную систему дальнего огневого воздействия и обеспечить поражение целей на расстоянии до 2000 километров", - отметил Сырский.

Роль артиллерии и вызовы на фронте

Главком отметил, что несмотря на эволюцию тактики и стремительное развитие дронов и управляемых авиабомб, артиллерия остается неотъемлемым элементом поля боя. Однако сейчас ее эффективность снижают несколько факторов:

критическая зависимость от поставок западных партнеров;

сложная логистика из-за большого количества разнотипных систем;

ограниченная дальность отдельных образцов;

дефицит средств артиллерийской разведки.

"Эффективность артиллерии напрямую зависит от качества разведки и скорости передачи информации. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов Концепции определено создание современной системы артиллерийской разведки", - подчеркнул главком ВСУ.

Сырский отметил, что артиллерия при любых условиях будет продолжать эффективно уничтожать врага и оставаться одним из главных факторов сдерживания российской агрессии.