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Сырский показал видео уничтожения машин оккупантов возле Бахмута

Фото: Сырский показал видео уничтожения машин оккупантов возле Бахмута (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные на фронте продолжают уничтожать оккупантов и их позиции. На Бахмутском направлении удалось попасть в авто россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Восточной группировкой войск ВСУ Александра Сырского.

По его словам, авто оккупантов находилось посреди одной из дорог. Это заметила разведка и устроила россиянам "встречу".

"За это "нарушение правил дорожного движения" их немедленно наказали бойцы 2-го самоходного артиллерийского дивизиона 30 ОМбр. Один точный выстрел – и две машины разбиты", – написал Сырский.

Ситуация вокруг Бахмута и Купянская

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сегодня сообщал, что российские военные пытаются перехватить инициативу на Лимано-Купянском направлении фронта.

"Здесь (на Лимано-Купянском направлении – ред.) враг пытается перехватить инициативу. Силы обороны сдерживают его", - сказал он.

Кроме того, Череватый сообщал, что захватчики сосредоточили на Лимано-Купянском направлении более 100 тысяч военных. Это почти столько же солдат, сколько участвовало в войне в Афганистане.

А вот командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что украинские военные продолжают контрнаступательные действия в Бахмуте и на Бахмутском направлении . Российские войска взимают в этот район резервы, чтобы помешать продвижению сил обороны.

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Контрнаступление ВСУБахмут