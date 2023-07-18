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Сирський показав відео знищення машин окупантів біля Бахмуту

Фото: Сирський показав відео знищення машин окупантів біля Бахмуту (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українські військові на фронті продовжують знищувати окупантів та їх позиції. На Бахмутському напрямку вдалося поцилити у авто росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Східного угруповання військ ЗСУ Олександра Сирського

За його словами, авто окупантів знаходилось посеред однієї з доріг. Це помітила розвідка та влаштувала росіянам "зустріч".

"За це "порушення правил дорожнього руху" їх негайно покарали бійці 2-го самохідного артилерійського дивізіону 30 ОМбр. Один влучний постріл - і дві машини розбиті", - написав Сирський.

Ситуація навколо Бахмута та Куп'янська

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий сьогодні повідомляв, що російські військові намагаються перехопити ініціативу на Лимано-Куп'янському напрямку фронту.

"Тут (на Лимано-Куп'янському напрямку - ред.) ворог намагається перехопити ініціативу. Сили оборони стримують його", - сказав він.

Окрім того, Череватий повідомляв, що загарбники зосередили на Лимано-Куп'янському напрямку понад 100 тисяч військових. Це майже стільки ж солдатів, скільки й брало участь у війні в Афганістані.

А от командувач Сухопутними військами Олександр Сирський заявив, що українські військові продовжують контрнаступальні дії в Бахмуті та на Бахмутському напрямку. Російські війська стягують в цей район резерви, щоб завадити просуванню сил оборони.

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Контрнаступ ЗСУБахмут