Потери России в войне в Украине превысили 238 тысяч военных, - Генштаб

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 17 июля (Getty Images)

Потери России в войне в Украине на утро понедельника, 17 июля, составили 620 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 238300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 артсистемы и 8 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.07.23 ориентировочно составили: личного состава - около 238300 (+620) человек ликвидировано,

танков ‒ 4115 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 8034 (+8) ед,

артиллерийских систем - 4504 (+23) ед,

РСЗО - 685 (+4) ед,

средства ПВО - 428 (+3) ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 310 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 3828 (+8),

крылатые ракеты - 1273 ед,

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7059 (+15) ед,

специальная техника - 677 (+11) Ситуация на фронте Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов. В частности, ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском и Бердянском направлениях.