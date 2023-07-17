ВСУ продвигаются в районе Бахмута и на Юге: карты боев ISW

Украинские военные продолжают вести контрнаступательные операции сразу на нескольких направлениях. Известно о продвижении на Бахмутском и Бердянском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

Генштаб Украины сообщил, что украинские войска отразили российские наземные атаки к югу от Новоселовского и Масютовки. Российские "военкоры" утверждали, что войска РФ наступали в Новоселовском и атаковали украинские позиции вблизи Синьковки и Двуречной.

Российские войска ведут активные наступательные действия на Купянском направлении, украинские силы держат оборону в этом районе. Россияне, вероятно, увеличили темп наступательных действий на линии Купянск-Сватово, чтобы оттянуть дополнительные украинские силы на этот участок фронта и увести от текущих контрнаступательных операций. ISW не наблюдает никаких признаков появления новых российских подразделений, техники или крупномасштабных операций, свидетельствующих о начале нового крупного российского наступления на этом направлении.

Геолокационные кадры показывают, что российские войска добились незначительных успехов к западу от Берестового. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отразили российские наземные атаки к востоку от Веселого. Российские "военкоры" утверждали, что российские войска атаковали к западу от Кременной на линии Торское-Макеевка, вблизи Ямполевки, Новосадового и Макеевки.

Российские источники обвинили украинские войска в том, что они обстреляли Луганск ракетами Storm Shadow 16 июля. Геолокационные кадры показывают облака дыма, поднимающиеся с окрестностей города.

Бои в Донецкой области

Украинские силы продолжали контрнаступательную операцию вблизи Бахмута и, как сообщается, продвинулись 16 июля. Некоторые российские источники утверждали, что украинские силы освободили Зализнянское (10 км к северо-западу от Бахмута), укрепленный район к западу от Андреевки (9 км к юго-западу от Бахмута), а также высоты у Клищиевки. ISW не наблюдала визуального подтверждения этих утверждений.

Российские источники также утверждали, что украинские войска активизировали контрнаступательные действия вблизи Дубово-Василовки (6 км северо-западнее Бахмута), Орехово-Василовки (11 км северо-западнее Бахмута), Берховки (6 км северо-западнее Бахмута), Курдюмов (13 км юго-западнее Бахмута), Клещиевки и Андреевка.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска продолжают продвижение в районе Бахмута и защищают новые позиции на флангах от наземных атак России. Российский "военкор" заявил, что украинские войска могут еще больше усилить контрнаступательные операции, воспользовавшись увольнением командира 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии РФ генерал-майора Владимира Селиверстова.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки в районах Орехово-Василовка, Григоровка (8 км северо-западнее Бахмута), Ивановское (6 км западнее Бахмута) и юго-западнее Андреевки. Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что российские войска пытаются построить дополнительные оборонные укрепления для защиты Бахмута.

Российские и украинские источники подтвердили, что на 16 июля часть чеченских сил перешла в район Бахмута. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что чеченский спецназ "Ахмат" действует вместе с 346-й бригадой специального назначения ГРУ и 2-й бригадой армейского корпуса "ЛНР" под Клищиевкой.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Первомайского (11 км юго-западнее Авдеевки), Марьинки (непосредственно юго-западнее Донецка) и Новомихайловки (30 км юго-западнее г. Донецк).

Спикер украинской Таврической группировки войск майор Валерий Шершень сообщил, что российские войска имеют целью захватить Марьинку и создать условия для окружения Авдеевки. Однако ISW не заметила признаков того, что российские силы близки к достижению цели.





"Южная ось"

Геолокационные кадры, опубликованные 15 июля, показывают, что украинские войска достигли ограниченных успехов к северо-западу от Старомайорского (9 км к югу от Великой Новоселки).

Генштаб Украины сообщил, что украинские силы отразили попытку России восстановить утраченные позиции в северном Старомайорском. Представитель украинской Таврической группировки войск майор Валерий Шершень сообщил, что украинские силы продвинулись на один километр в неустановленном районе на Бердянском направлении.

В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают вести контрнаступательные действия в Мелитопольском направлении. Российский "военкор" утверждал, что украинские силы захватили новые позиции к востоку от трассы Е105 Запорожье – Васильевка – Мелитополь и продвинулись в лесной зоне вдоль железнодорожной линии к западу от Дорожнянки.

Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают действовать на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста, и не сообщали о каких-либо российских или украинских наступлениях в этом районе.