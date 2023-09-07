Украинские бойцы уничтожили российский танк, который оккупанты "плохо спрятали" (видео)
Украинские пограничники показали, как вместе с артиллеристами ВСУ уничтожили танк российских оккупантов на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госпогранслужбу.
"Пока вы плохо прячет танк, мы хорошо прячем вас. Пограничники-аэроразведчики вместе с артиллеристами ВСУ успешно уничтожают вражескую технику на Запорожском направлении", - говорится в сообщении под видео.
Потери России в Украине
По данным Генштаба, потери России в войне в Украине к утру четверга, 7 сентября, составили 610 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 266 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 37 артсистем и 22 дрона.
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