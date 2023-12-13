RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов в лесах Харьковской области

Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Владимир Костырин

Украинские защитники продолжают давать отпор российским оккупантам на фронтах в Харьковской области, и тяжелые бои ведутся в частности в лесистой местности. Бойцы ВСУ наносят противнику потери.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на командующего Восточной группировкой войск ВСУ генерал-полковника Александра Сырского в Telegram.

На опубликованных сегодня, 13 декабря, кадрах показана боевая работа военнослужащих 60-й отдельной Ингулецкой механизированной бригады. Воины в заснеженном лесу ведут стрелковый бой с силами противника, нанося ему потери.

Группа украинских бойцов также применяет гранатометы для удара по вражеским целям. На одном из кадров показано в окопе тело российского солдата, вероятно, уже ликвидированного в ходе этих боевых операций ВСУ.

 

Бойцы 80-й ОМБр ведут бои в лесах Харьковской области (фото: скрин t.me/osirskiy)

"Тяжелые бои 60-й отдельной механизированной бригады и отстрел диких россиян в лесах Харьковщины", - говорится в описании ролика.

Также генерал Сырский добавил, что наши воины продолжают работать.

Ситуация на фронте на востоке

Напомним, российские оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Как рассказал на днях командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, силы противника, пытаясь заблокировать Купянск, пробуют захватить село Синьковка в Харьковской области.

При этом генерал отметил, что захватчики несут значительные потери в живой силе.

По словам Сырского, россияне только на востоке Украины теряют погибшими в 8 раз больше, чем ВСУ. Но, несмотря на это, ставка у врага делается все равно на человеческий ресурс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины