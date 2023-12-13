Сырский показал, как ВСУ уничтожают оккупантов в лесах Харьковской области

На опубликованных сегодня, 13 декабря, кадрах показана боевая работа военнослужащих 60-й отдельной Ингулецкой механизированной бригады. Воины в заснеженном лесу ведут стрелковый бой с силами противника, нанося ему потери.

Группа украинских бойцов также применяет гранатометы для удара по вражеским целям. На одном из кадров показано в окопе тело российского солдата, вероятно, уже ликвидированного в ходе этих боевых операций ВСУ.

Бойцы 80-й ОМБр ведут бои в лесах Харьковской области (фото: скрин t.me/osirskiy)

"Тяжелые бои 60-й отдельной механизированной бригады и отстрел диких россиян в лесах Харьковщины", - говорится в описании ролика.

Также генерал Сырский добавил, что наши воины продолжают работать.

Ситуация на фронте на востоке

Напомним, российские оккупанты продолжают наступать на Купянском, Лиманском и Бахмутском направлениях. Как рассказал на днях командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, силы противника, пытаясь заблокировать Купянск, пробуют захватить село Синьковка в Харьковской области.

При этом генерал отметил, что захватчики несут значительные потери в живой силе.

По словам Сырского, россияне только на востоке Украины теряют погибшими в 8 раз больше, чем ВСУ. Но, несмотря на это, ставка у врага делается все равно на человеческий ресурс.