Сырский показал, как украинские минометчики уничтожили российский КамАЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Как отметил Сырский, на видео можно заметить удачную работу миномета одного из подразделений механизированной Ингулецкой бригады на Слобожанском направлении.

"Эффективное уничтожение вражеского КамАЗа. Качественная работа", - подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала лета украинские защитники продолжают активные действия на фронте. Они наступают на нескольких направлениях и уже достигли успеха.

В частности, нашим военным удалось деоккупировать восемь населенных пунктов на юго-востоке страны.

Также продвижение происходит и в районе Бахмута. Там ВСУ заняли основные господствующие высоты вокруг города, что позволило установить полный огневой контроль над россиянами внутри населенного пункта.

Как отмечал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, украинские военные могут вынудить россиян сбежать из Бахмута.