Сырский поговорил с командующим ВС США в Европе: что обсуждали

Сырский рассказал американскому коллеге о потребностях Украины на фронте.

"Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике", - написал Сырский.

Также главнокомандующие поднимали тему укрепления ПВО Украины и обсудили ситуацию на поле боя.

"Обсудили усиление военно-технического сотрудничества с США и другими союзниками, укрепление украинских средств противовоздушной обороны, пополнение боеприпасов. Обменялись мнениями о тактической ситуации в поле боя", - заявил Сырский.

В конце разговора Сырский поблагодарил США и партнеров из НАТО за поддержку Украины.

"Поблагодарил США и партнеров из НАТО за поддержку Украины, особенно в сферах, которые сегодня наиболее влияют на усиление обороноспособности Украины", - написал Сырский.