Сирський поговорив із командувачем ЗС США в Європі: що обговорювали

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський поговорив із Главою Європейського командування Збройних сил США Крістофером Каволі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського у соцмережі Facebook.
Сирський розповів американському колезі про потреби України на фронті.
"Поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема у сучасних засобах ППО, артилерії та боєприпасах, а також важку бронетехніку", - написав Сирський.
Також головнокомандувачі порушували тему зміцнення ППО України та обговорили ситуацію на полі бою.
"Обговорили посилення військово-технічного співробітництва зі США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації в полі бою", - заявив Сирський.
Наприкінці розмови Сирський подякував США та партнерам із НАТО за підтримку України.
"Дякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України", - написав Сирський.
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