Сирський поговорив із командувачем ЗС США в Європі: що обговорювали

Сирський розповів американському колезі про потреби України на фронті.

"Поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема у сучасних засобах ППО, артилерії та боєприпасах, а також важку бронетехніку", - написав Сирський.

Також головнокомандувачі порушували тему зміцнення ППО України та обговорили ситуацію на полі бою.

"Обговорили посилення військово-технічного співробітництва зі США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації в полі бою", - заявив Сирський.

Наприкінці розмови Сирський подякував США та партнерам із НАТО за підтримку України.

"Дякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України", - написав Сирський.