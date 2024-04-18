Сырский поговорил с командующим ВС США в Европе: что обсуждали
Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский поговорил с Главой Европейского командования Вооруженных сил США Кристофером Каволи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского в соцсети Facebook.
Сырский рассказал американскому коллеге о потребностях Украины на фронте.
"Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике", - написал Сырский.
Также главнокомандующие поднимали тему укрепления ПВО Украины и обсудили ситуацию на поле боя.
"Обсудили усиление военно-технического сотрудничества с США и другими союзниками, укрепление украинских средств противовоздушной обороны, пополнение боеприпасов. Обменялись мнениями о тактической ситуации в поле боя", - заявил Сырский.
В конце разговора Сырский поблагодарил США и партнеров из НАТО за поддержку Украины.
"Поблагодарил США и партнеров из НАТО за поддержку Украины, особенно в сферах, которые сегодня наиболее влияют на усиление обороноспособности Украины", - написал Сырский.
Помощь США Украине
Ранее мы писали, что США хотят дать финансовую помощь Украине в кредит. Президент Соединенных Штатов Америки будет иметь право списать средства.
К слову, США на этой неделе может одобрить финансирование помощи Украине.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.