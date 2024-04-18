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Сырский поговорил с командующим ВС США в Европе: что обсуждали

Четверг 18 апреля 2024 07:26
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Сырский поговорил с командующим ВС США в Европе: что обсуждали Фото: Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский поговорил с Главой Европейского командования Вооруженных сил США Кристофером Каволи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Главнокомандующего ВС Украины Александра Сырского в соцсети Facebook.

Сырский рассказал американскому коллеге о потребностях Украины на фронте.

"Проинформировал о развитии событий на фронте и насущных потребностях Украины, в частности в современных средствах ПВО, артиллерии и боеприпасах, а также тяжелой бронетехнике", - написал Сырский.

Также главнокомандующие поднимали тему укрепления ПВО Украины и обсудили ситуацию на поле боя.

"Обсудили усиление военно-технического сотрудничества с США и другими союзниками, укрепление украинских средств противовоздушной обороны, пополнение боеприпасов. Обменялись мнениями о тактической ситуации в поле боя", - заявил Сырский.

В конце разговора Сырский поблагодарил США и партнеров из НАТО за поддержку Украины.

"Поблагодарил США и партнеров из НАТО за поддержку Украины, особенно в сферах, которые сегодня наиболее влияют на усиление обороноспособности Украины", - написал Сырский.

Помощь США Украине

Ранее мы писали, что США хотят дать финансовую помощь Украине в кредит. Президент Соединенных Штатов Америки будет иметь право списать средства.

К слову, США на этой неделе может одобрить финансирование помощи Украине.

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Александр Сырский
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