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Сирський поговорив із командувачем ЗС США в Європі: що обговорювали

Четвер 18 квітня 2024 07:26
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Сирський поговорив із командувачем ЗС США в Європі: що обговорювали Фото: Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський (facebook.com)
Автор: Владислав Прийменко

Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський поговорив із Главою Європейського командування Збройних сил США Крістофером Каволі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Головнокомандувача ЗС України Олександра Сирського у соцмережі Facebook.

Сирський розповів американському колезі про потреби України на фронті.

"Поінформував про розвиток подій на фронті та нагальні потреби України, зокрема у сучасних засобах ППО, артилерії та боєприпасах, а також важку бронетехніку", - написав Сирський.

Також головнокомандувачі порушували тему зміцнення ППО України та обговорили ситуацію на полі бою.

"Обговорили посилення військово-технічного співробітництва зі США та іншими союзниками, зміцнення українських засобів протиповітряної оборони, поповнення боєприпасів. Обмінялися думками щодо тактичної ситуації в полі бою", - заявив Сирський.

Наприкінці розмови Сирський подякував США та партнерам із НАТО за підтримку України.

"Дякував США та партнерам з НАТО за підтримку України, особливо у сферах, які сьогодні найбільше впливають на посилення обороноздатності України", - написав Сирський.

Допомога США Україні

Раніше ми писали, що США хочуть дати фінансову допомогу Україні в кредит. Президент Сполучених Штатів Америки матиме право списати кошти.

До речі, США цього тижня може схвалити фінансування допомоги Україні.

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