Сырский после поездки на горячие направления: линия активного фронта увеличилась

В Украине в последнее время увеличилась линия активного фронта. При этом наблюдается снижение интенсивности боев.

Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook .

Генерал рассказал, что неделю провел на восточном фронте. Там он побывал практически во всех бригадах, которые воюют на Покровском, Кураховском, Времовском, Торецком, Краматорском направлениях, а также в Волчанске и под Харьковом.

"Везде продолжаются жесткие боевые действия разной интенсивности. По сравнению с предыдущей поездкой две недели назад, добавилось Торецкое направление", - отметил Сырский.

По его словам, обстановка на Покровском направлении остается сложной. Россияне заменили ударные части, штурмовые отряды которых потеряли боеспособность, и возобновил попытки наступления.

Сырский подчеркнул, что это направление нуждается в постоянном внимании, а также обеспечении дополнительными снарядами и огневыми средствами.

"На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась, вместе с тем линия активного фронта увеличилась", - добавил главнокомандующий.

Как заявил Сырский, сейчас основной проблемой для украинских командиров является комплектация подразделений мотивированными и качественно подготовленными военнослужащими. Также они нуждаются в обеспечении средствами РЭБ и противовоздушной обороной.

"В то же время, на нашей стороне есть преимущество в количестве и качестве боевых коптеров, прежде всего бомберов и FPV-дронов, и мастерстве операторов, которые их применяют. Это залог нашего успеха и сохранения жизни бойцов", - рассказал он.