ua ru
Вс, 26 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Череватый о боях в Бахмуте: постоянные атаки, но ситуацию стабилизировали

Новина українською →
Бахмут, Воскресенье 26 марта 2023 13:15
Череватый о боях в Бахмуте: постоянные атаки, но ситуацию стабилизировали Фото: спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталья Юрченко

Украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в районе Бахмута, несмотря на то, что бои продолжаются. В то же время на Лиманско-Купянском направлении продолжаются активные артиллерийские обстрелы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

Он отметил, что ситуация в Бахмуте сложная, однако ее удалось стабилизировать.

"Вчера было по всему Бахмутскому фронту 18 штурмов, сегодня было 17. До этого было от 35 до 50 и более. Однако это требует более детальной верификации, анализа. Возможно, это у врага идет маневр резервами их. Огонь пока он ведет такой же плотный по Бахмутском направлении - 268 обстрелов было всего", - сказал Череватый.

По его словам, за сутки наши защитники на Бахмутском направлении уничтожили танк, несколько единиц артиллерии, два беспилотника, ротный командно-наблюдательный пункт и 10 полевых складов боекомплектов врага.

Череватый добавил, что на Лиманско-Купянском направлении враг активизировал артиллерию, поэтому обстрелы там не прекращаются. За последние сутки оккупанты нанесли 370 ударов со ствольной и реактивной артиллерии. Наши военные в этом направлении отбили 10 атак россиян.

Спикер прокомментировал сообщение западной разведки о том, что российское наступление на востоке Украины "захлебнулось".

"Мы не дали врагу нигде прорвать нашу оборону. Не дали ему добиться какого-либо значительного успеха в стратегической наступательной операции. Поэтому, возможно, можно и согласиться с этим утверждением", - заявил Череватый.

Напомним, по словам Череватого, наступление российских войск на Бахмутском направлении замедлилось, однако бои продолжаются.

В то же время в разведке отмечают, что говорить о новых больших наступлениях оккупантов не стоит, но враг может попытаться давить на другие направления.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Война в Украине Война России против Украины
NEWS
ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISW
ВСУ отбили часть трассы Е40 севернее Бахмута: карты боев ISW
DAILY
Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Москва ищет "черный" выход. Как РФ из-за санкций Запада продает больше нефти в Азию