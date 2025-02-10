Украина подписала соглашения с ЕИБ о выделении более 100 млн евро на восстановление, - Шмыгаль
Украина и Европейский инвестиционный банк заключили несколько соглашений. Они предусматривают финансирование восстановления энергетики и критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского премьера Дениса Шмыгаля.
Сегодня, 10 февраля, Шмыгаль встретился с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино. Именно во время этой встречи были заключены соглашения о помощи Украине.
По словам премьера, в частности, 16,5 млн евро Европейский инвестиционный банк выделит на восстановление критической инфраструктуры и внедрение энергоэффективности.
Зато второе соглашение открывает путь для получения 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.
"Благодарны Банку за помощь в восстановлении инфраструктуры, которая была повреждена в результате российской агрессии", - отметил глава правительства.
В то же время Шмыгаль отметил, что во время встречи с Кальвино они отдельно обсудили финансирование в рамках нашего двустороннего сотрудничества.
"В целом портфель проектов ЕИБ в Украине является одним из крупнейших и состоит из 25 проектов на сумму 4,95 млрд евро. Это проекты в сфере транспорта, социальной инфраструктуры и энергетики", - пояснил он.
Премьер также отметил и другие неотложные приоритеты сотрудничества, которые требуют дальнейших инвестиций, в частности:
- пункты перехода,
- дорожная инфраструктура,
- поддержка малого и среднего бизнеса, муниципалитетов,
- стабильность энергетического сектора.
Шмыгаль подытожил, что с начала полномасштабной войны ЕИБ мобилизовал на поддержку Украины более 2 млрд евро.
"Спасибо за весомый вклад в усиление устойчивости и развитие нашего государства", - сказал он.
Восстановление инфраструктуры в Украине
Вследствие полномасштабного вторжения российских оккупантов на всей территории Украины есть повреждения критической инфраструктуры. В частности это касается энергетики, поскольку россияне постоянно пытаются нанести ущерб таким объектам во время своих ракетных ударов и атак дронами.
Напомним, что в июне 2024 года стало известно, что Европейский инвестиционный банк предоставит Украине 100 млн евро для восстановления и модернизации социальной инфраструктуры.
В своем материале РБК-Украина подробно описало, на что пойдут выделенные средства.
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