Сырский объявил о провале масштабного наступления России

Главком подвел итоги первого полугодия 2026 года в войне против России.

"Противник пытался развернуть масштабное наступление, однако фактически не смог достичь ни одной из поставленных целей, несмотря на почти двойное преимущество в личном составе и технике. Если раньше российская армия вела активные наступательные действия на 13 оперативных направлениях, то сейчас таких направлений осталось максимум шесть-семь", - подчеркнул Сырский.

По его словам, украинские воины не только продолжают оборонную операцию, но также проводят активные действия и удерживают оперативную инициативу.

Главнокомандующий подчеркнул, что соотношение штурмовых действий ВСУ к действиям армии РФ составляет около 40:60 .

Более того, темпы продвижения российских войск сократились более чем вдвое.

Сырский также отметил, что среднемесячные потери врага убитыми и ранеными составляют около 32 тысяч военных. Таким образом Украина успешно реализует стратегию истощения РФ.

"По темпам продвижения стороны фактически приблизились к паритету. Сохраняется устойчивая тенденция увеличения соотношения территории, которая освобождается Силами обороны Украины к тем участкам, где врагу удается продвигаться", - заявил Сырский.