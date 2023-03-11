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Группа "Вагнера" продвинулась в Бахмуте, линия фронта проходит по реке, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Суббота 11 марта 2023 09:04
Группа "Вагнера" продвинулась в Бахмуте, линия фронта проходит по реке, - британская разведка Фото: группа "Вагнера2 захватила часть Бахмута (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

За последние четыре дня силы группы "Вагнера" захватили большую часть восточной половины города Бахмут. В центре города река Бахмутка теперь проходит по линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, украинские силы удерживают западную часть города и разрушили ключевые мосты через реку, протекающую с севера на юг через полосу открытого пространства шириной 200-800 м между постройками.

По данным британской разведки, поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, этот район превратился в зону боевых действий, что, вероятно, затруднит силам "Вагнера" попытки продолжить лобовое наступление на запад.

"Однако украинские силы и их линии снабжения на западе остаются уязвимыми для продолжающихся попыток России обойти защитников с севера и юга", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российская армия в течение трех месяцев безуспешно наступала в районе Угледара. Теперь в командовании решают вопрос: сделать еще одну попытку либо поддержать ожесточенные бои к северу от Бахмута и Кременной.

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