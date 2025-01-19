Сырский обсудил с канадской коллегой ситуацию на фронте и потребности ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский встретился с начальницей Штаба обороны Канады Дженни Кариньян. Стороны обсудили потребности украинской армии, усиление ПВО и военное сотрудничество.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главнокомандующего ВСУ.
Во время разговора Сырский проинформировал канадскую коллегу об оперативной ситуации на линии фронта, ознакомил с актуальной обстановкой безопасности в Украине и потребностями Вооруженных сил в вооружении и военной технике.
Он пояснил, что во время разговора стороны подробно обсудили повышение возможностей украинской противовоздушной и противоракетной обороны, учитывая ракетно-авиационные удары противника по объектам критической инфраструктуры, ключевым объектам оборонно-промышленного комплекса и жилому сектору Украины в контексте достижения преимущества над врагом и расширения возможностей противовоздушной обороны.
"Вооруженные силы Украины высоко ценят вклад Канады в деятельность Коалиций по развитию беспилотных систем, воздушных сил, бронетанковой техники и информационных технологий", - отметил главком.
Отдельно Сырский отметил результативность военно-тренировочной миссии Вооруженных Сил Канады UNIFIER, которая за десять лет своей деятельности подготовила почти 43 тысячи военнослужащих Вооруженных сил Украины.
"Выразил искреннюю благодарность генералу Дженни Кариньян, правительству Канады и канадскому народу за сильную и последовательную поддержку Украины в нашей борьбе за независимость, а также за уникальную военную помощь, предоставленную Силам обороны Украины, в частности проведение профессиональной подготовки украинских пилотов F-16 в Канаде и обеспечение языковой подготовки летного и технического персонала", - подытожил он.
Помощь Украине от Канады
Напомним, в декабре 2024 года парламент Канады принял решение о выделении 764 млн канадских долларов (примерно 587 млн долларов США) на военную помощь Украине.
Также ранее сообщалось, что Канада может передать Украине часть огнестрельного оружия, которое запретила у себя. Решение будет касаться 324 видов огнестрельного оружия.
А в середине ноября Канада передала Украине современную систему противовоздушной обороны NASAMS.
В то же время заметим, что на днях Канада выделила более 300 млн долларов на военную помощь Украине
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