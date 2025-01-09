Канада выделила более 300 млн долларов на военную помощь Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Канады.

Как отметили в ведомстве, на заседании "Рамштайн" министр обороны Канады Билл Блэр объявил о выделении Украине 440 млн канадских долларов (более 300 млн долларов США) военной помощи.

"Боеприпасы остаются одним из ключевых приоритетов Украины, поэтому сегодняшнее объявление предусматривает выделение 200 млн долларов на чешскую инициативу по закупке и доставке в Украину крупнокалиберных боеприпасов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот вклад является дополнением к более 53 млн долларов, объявленных в прошлом году для чешской инициативы, которая уже предоставила Украине около 11 500 боеприпасов крупного калибра.

Дополнительные 50 млн долларов также будут выделены на закупку различных калибров боеприпасов у канадских производителей.

"Министр обороны также пообещал выделить 100 млн долларов на "датскую модель" по поддержке производства дронов украинской оборонной промышленностью. В этом конфликте дроны стали критически важными, и украинская оборонная промышленность демонстрирует инновационность и открытость к экспериментам в этой сфере", - отметили в ведомстве.

Кроме этого, Канада объявила, что уже передала Украине камер для дронов на около 50 млн долларов, а также отправила несколько грузов зимней формы на около 23 млн долларов.