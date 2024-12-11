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Канада выделила почти 587 млн долларов военной помощи для Украины

Среда 11 декабря 2024 11:23
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Канада выделила почти 587 млн долларов военной помощи для Украины Фото: Канада выделила почти 587 млн долларов военной помощи для Украины (flickr.com)
Автор: Нина Еланская

Парламент Канады принял решение о выделении 764 млн канадских долларов (приблизительно 587 млн долларов США) на военную помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Отмечается, что эта сумма входит в крупный пакет дополнительных расходов, включающий 21 млрд канадских долларов (примерно 14, 4 млрд долларов США) на разные цели, среди которых - укрепление национальной обороны.

Министр обороны Канады Билл Блэр уточнил, что средства будут направлены на боеприпасы, обучение украинских военных и другие необходимые средства для обеспечения победы Украины.

Кроме военной поддержки документ предусматривает 400 млн канадских долларов (307 млн долларов США) финансовой помощи Украине через специальный счет МВФ и 45 млн канадских долларов (35 млн долларов США) на гуманитарное разминирование и укрепление кибербезопасности.

Важно отметить, что оппозиционная Консервативная партия голосовала против этого решения, настаивая на смене правительства. Несмотря на это, бюджетные расходы были утверждены в последний разрешенный законом день.

Сообщается, что теперь решение должно пройти в ближайшее время голосование в Сенате Канады.

Помощь Канады Украине

С начала полномасштабной войны России против Украины Канада оказала значительную поддержку в военной, гуманитарной и финансовой сфере.

Известно, что страна выделила финансы на поставку оружия, военной техники, амуниции и проведение учений украинских военных в рамках программы UNIFIER.

Кроме этого, Украине была передана артиллерия, бронетехника и система ПВО.

Напомним, что Канада также может передать Украине часть огнестрельного оружия, запретившую у себя. Решение будет касаться 324 видов огнестрельного оружия.

Ранее мы сообщали, что Украина и Канада подписали соглашение об охране информации с ограниченным доступом.

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