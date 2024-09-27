Осторожный скепсис. Как в США восприняли план победы Зеленского и будет ли "зеленый свет"

Президент Владимир Зеленский в ходе визита в США представил свой "план победы Украины" ключевым американским чиновникам и политикам, а также некоторым лидерам других стран. Как план Зеленского восприняли в США и с какими трудностями столкнулась украинская делегация – читайте в материале РБК-Украина.

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В ходе визита президента Украины в США далеко не все пошло по плану. Уже с первых дней поездки украинская делегация стала объектом критики половины американского политикума – Республиканской партии. Это в значительной степени отразилось на главной цели поездки – презентовать американскому руководству, нынешнему и будущему план победы Украины. Это удалось сделать только отчасти.

О деталях переговоров и своем отношении к плану Зеленского американское руководство рассказывало крайне мало и обобщенно. Впрочем, представители властной команды на условиях анонимности были с американскими медиа гораздо более откровенными – так что составить представление об их настроениях вполне возможно.

План победы для Байдена и Харрис

Коммуникация плана Зеленского действующим властям США – Джо Байдену и Камали Харрис – была непростой. Еще в первые дни визита Зеленского в СМИ не было особого восторга от плана победы. Американские чиновники выражали обеспокоенность тем, что план Зеленского больше напоминает просьбу о дополнительном оружии, чем полноценную стратегию, отмечает The Wall Street Journal.

Один из источников Bloomberg, знакомый с ходом переговоров Зеленского и других мировых лидеров, назвал план победы просто "списком желаний" – wish list, который в очередной раз привез украинский президент.

По данным The New York Times, некоторые американские и европейские чиновники, знакомые с планом Зеленского, заявили, что хотят, чтобы украинский президент прекратил отдавать приоритет краткосрочным запросам на конкретное оружие и сосредоточился на долгосрочных стратегических путях прекращения войны.

Именно на этом фоне прошла встреча президентов Украины и США 26 сентября.

Офис президента Украины просто отчитался о самом ее факте, без подробностей: "обсудили детали для усиления Плана, скоординировали наши позиции, взгляды и подходы. Поручили нашим командам провести консультации по поводу следующих шагов".

Одной из тем разговора и составляющих плана было согласие Байдена о вступлении Украины в НАТО. Однако здесь почти нет прогресса. Байден лишь нечетко пообещал разрешить Украине когда-нибудь присоединиться к Альянсу из-за страха втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией, сообщает The New York Times.

Так же Харрис после ознакомления с планом не прояснила детали своей позиции по отношению к Украине. В ходе встречи она отметила Зеленскому, что ее поддержка украинской обороны против агрессии РФ "непреклонна". Вместе с тем она не упустила возможности для опосредованной критики Трампа, заявив, что есть некоторые, "кто же заставит Украину отказаться от значительной части ее суверенной территории , кто потребует, чтобы Украина признала нейтралитет и требует от Украины отказаться от отношений безопасности с другими государствами".

Разрешение на удары вглубь России

Другой важный вопрос – разрешение на удары американским оружием в глубь России. Источники Washington Post в Белом доме и Пентагоне накануне встречи Зеленского с Байденом отметили, что не услышали от Киева убедительных аргументов, почему разрешение на удары вглубь территории РФ приблизит Украину к победе. По мнению представителей Пентагона, эффект от таких ударов будет невелик и не стоит рисков эскалации, к которым может привести это решение.

Владимир Зеленский и Камала Харрис (фото: Офис президента Украины)

По мнению собеседников издания, ракет ATACMS так мало, что разрешение на удары по РФ исчерпает их запасы за несколько недель или даже дней. А Украина, похоже, хочет бить западными дальнобойными ракетами не только по военным объектам на территории РФ, но и по энергетическим, включая нефтехранилища. При этом США уже сейчас регулярно отказывают Украине в предоставлении координат подобных целей.

Так что даже после личной встречи Байден так и не удовлетворил просьбу Зеленского на дальнобойные удары.

"Относительно поддержки оружием, да, она есть. Но решение вопроса о дальнобойном оружии все еще подвешено, в частности, потому, что почему-то это считается эскалацией. Очевидно, потому, что после дальнобойного оружия ничего не остается, кроме разве что межконтинентальных баллистических ракет, но они нам не нужны", – отметил в комментарии Youtube-канала РБК-Украина дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Андрей Веселовский.

Вместе с тем президент США объявил о предоставлении дополнительной военной помощи и новых средств противовоздушной обороны. Среди прочего Украина получит новую категорию вооружений – планирующие авиабомбы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW). Эти боеприпасы могут запускаться с истребителей F-16, имеют выдвижные крылья, которые помогают бить по целям на расстоянии более 100 км. Версий JSOW существует несколько, но известно, что Украина получит вариант с кассетными боеприпасами. Подробнее об их характеристиках – в материале РБК-Украина .

При этом Байден сообщил о выделении Украине почти 8 млрд дол. США. Они включают в себя сумму, которая до сих пор не была использована и могла "сгореть" по завершению финансового года 30 сентября. Поэтому, несмотря на то, что сама по себе эта сумма выглядит очень весомой, речь идет больше о технических нюансах, связанных с американским бюджетным законодательством, чем о политической воле. Тем более, оружие будет предоставлено Украине не сразу, а в ближайшие месяцы несколькими партиями.

Встречи с Шольцом и Моди

Кроме ключевых лиц в истеблишменте США, у Зеленского был ряд других двусторонних встреч.

Как отмечает Suddeutsche Zeitung, разговор канцлера Германии Олафа Шольца с Зеленским длился 34 минуты и почти полностью проходил приватно. По данным издания, Шольц, похоже, не спешит услышать о плане победы Зеленского. Вероятно потому, что канцлер по сути знает, чего хочет украинский президент. Так что по важному для Украины вопросу – снятию ограничений на удары вглубь России немецким оружием – Шольц занимает категорическую позицию, и снимать такой запрет не собирается. Среди прочего, это связано с парламентскими выборами в Германии в следующем году, поскольку Шольц в глазах избирателей не хочет выглядеть тем, кто повышает градус эскалации.

Столь же формальной выглядела встреча президента Зеленского с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Два лидера разговаривали после саммита QUAD (США, Япония, Австралия и Индия) – группы стран, которые Вашингтон пытается сплотить в противодействии Китаю. Однако, как подчеркивает индийское издание The Hindu, лидеры Украины и Индии проговорили многие вопросы, поднятые еще в ходе недавнего визита Моди в Украину, хотя Зеленский не поднимал проблему индийского импорта нефти из России. Как писало РБК-Украина, важной составляющей плана победы является работа с Глобальным Югом, чтобы усилить изоляцию России и привлечь на сторону Украины как можно больше государств.

Как отмечает Politico, Украина в лице Моди нашла подходящего посредника для завершения войны. Высокопоставленный украинский чиновник в анонимном комментарии подтвердил, что Индия является большой надеждой Киева на заключение приемлемого мирного договора.

План победы для Трампа

Этот аспект визита стал, пожалуй, самым проблемным. Предварительно от команды Трампа было согласие на встречу с Зеленским. По данным Time, стороны обсуждали ее проведение в резиденции республиканца в Мар-а-Лаго, но украинские переговорщики предположили, что это может быть воспринято как вмешательство в выборы и предложили более нейтральную локацию. В конце концов, Трамп вообще отказался от встречи и поднял новую волну критики относительно Украины.

Как писало РБК-Украина, похоже, в последний момент команда Трампа решила использовать Зеленского как удобную мишень для критики и таким образом получить дополнительные электоральные баллы. Для этого республиканцы начали раздувать историю о якобы вмешательстве Украины в американские выборы – теперь уже на стороне Байдена-Харрис, ведь в ходе визита Зеленский раскритиковал план Трампа-Венса по Украине и посетил вооруженный завод в "шатком" штате Пенсильвания.

Такие обвинения очень натянуты, отмечает в комментарии РБК-Украина глава Международного центра украинской победы Елена Галушка.

"На самом деле со стороны украинской власти есть много критики и по отношению к президенту Байдену и его нерешительности. Поэтому я бы не сказала, что со стороны президента Зеленского идет критика только в одну сторону. Президент поехал туда с планом победы, и он мобилизует поддержку под этот план. А для этого нам нужна двухпартийная поддержка. Поэтому нужно понимать, что в США предвыборный период очень горячий и нам нужно быть очень осторожными", - говорит в комментарии РБК-Украина эксперт.

Владимир Зеленский и конгрессмены США (фото: Офис президента Украины)

Тем не менее, украинской делегации удалось частично отыграть ситуацию назад. Часть республиканцев по-прежнему привержена Украине, несмотря на позицию Трампа. Свидетельство тому – встреча Зеленского с членами американского Конгресса от обеих партий, в ходе которой президент тоже ознакомил их со своим планом победы. На встречу, в частности, пришли демократ и лидер большинства в Сенате Чак Шумер и республиканец и лидер меньшинства Митч Макконнелл

В конце концов, и сам Трамп неожиданно объявил, что встретится с украинским лидером, но на своих условиях – в Нью-Йорке в Trump Tower. "Голос Америки" со ссылкой на свои источники предполагает, что Зеленский мог продлить свой визит на один день для этой встречи. О причинах изменения позиции Трампа пока можно только догадываться. Но как бы ни прошел разговор двух лидеров, он вряд ли что-то изменит. Ведь у Трампа есть свой "план завершения войны", основную идею которого он недавно озвучил публично – согласие Киева на соглашение с агрессорами на любых, даже самых плохих условиях. В таких условиях Зеленскому крайне трудно будет заинтересовать Трампа своим планом победы.

При подготовке материала использовались публикации The New York Times, Washington Post, Time, Bloomberg, Wall Street Journal, Голос Америки, комментарии председателя Международного центра украинской победы Елены Галушки и дипломата, чрезвычайного и полномочного посла Андрея Веселовского.