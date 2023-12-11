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Уничтожена техника и сотни россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении

Украина, Понедельник 11 декабря 2023 08:27
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Уничтожена техника и сотни россиян. В ВСУ рассказали о ситуации на Таврическом направлении Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

За прошедшие сутки украинские бойцы ликвидировали более 400 российских оккупантов на Таврическом направлении. Также ВСУ уничтожили 34 единицы военной техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления.

В целом, на Таврическом направлении россияне нанесли 15 авиаударов, провели 72 боевых столкновения и совершили 610 артобстрелов.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери.

Силы обороны успешно отразили 49 атак противника в районах Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, южнее Северного и Тоненького, Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 18 атак.

На Шахтерском направлении ВСУ отразили все атаки врага в районе юго-восточнее Угледара Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Работино Запорожской области.

В то же время на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационные войска потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

Общие потери русской армии составили 457 человек.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили 34 единицы военной техники, в частности:

  • 11 танков;
  • 17 ББМ;
  • 2 ПТРК.

Также был уничтожен 1 склад боеприпасов. Еще 15 единиц техники врага повреждены.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки украинские военные отразили 49 атак противника на Авдеевском направлении, удерживают занятые позиции на левом берегу Днепра и уничтожили состав боеприпасов противника.

В частности, согласно отчету Института изучения войны, украинские силы сохраняют позиции на восточном берегу реки Днепр. По предварительной информации, ВСУ уже контролируют весь остров Большой Потемкин (юго-западнее Херсона).

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 11 декабря, составили 1030 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 339 850 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 19 танков, 18 БПЛА и 31 ББМ.

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