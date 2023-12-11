Сирський назвав втрати Росії на сході України

Росія тільки на сході втрачає загиблими у 8 разів більше, ніж Україна. Та попри це ставка у ворога робиться все одно на людський ресурс.

Про це розповів командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"На сході втрати росіян загиблими приблизно у вісім разів вищі за втрати українських сил оборони. Попри це, російські окупанти роблять ставку саме на людський ресурс", - сказав він

На відміну від ворога, як зазначив генерал, українські сили оборони намагаються досягати успіху шляхом вдалих тактичних дій, влучного вогню артилерії, мінометів, ударних дронів та стрілецького озброєння.

Втрати РФ за листопад 2023

Як додав Сирський, лише за листопад ЗСУ знищили близько 11 тисяч особового складу ворога та понад 1100 одиниць військової техніки - близько 130 танків та 260 одиниць артилерії та мінометів різних калібрів.

Втрати окупантів за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 11 грудня, склали 1030 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 339 850 військових. Крім того, ЗСУ знищили 19 танків, 18 БПЛА та 31 ББМ.

Зокрема, ЗСУ ліквідували понад 400 російських окупантів на Таврійському напрямку. Також ЗСУ знищили 34 одиниці військової техніки ворога на цій ділянці.