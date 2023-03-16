Сырский назвал бойца, который сбил российский Су-25 в Бахмуте

Российские оккупанты и дальше безуспешно пытаются окружить Бахмут и продвинуться вперед. Давление противника там сдерживают бойцы 93 бригады "Холодный Яр" вместе с другими защитниками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Благодаря их труду вражеские танки, БМП, РСЗО и склады из БК - взлетают в воздух, а сегодня (15 марта - ред.) воин 93 ОМБр с позывным "Алан" уничтожил вражеский самолет Су-25 в Бахмуте", - отметил генерал.

Сырский также указал, что россияне давят и на Купянском и Лиманском направлениях. Там бойцы 92 ОМБр им. Ивана Сирко достойно дали по зубам противнику, уничтожив системы РЛС, РСЗО и пункты управления.

"Такие решительные действия нашей армии значительно истощают и деморализуют врага и ускоряют нашу победу", - добавил командующий Сухопутными войсками ВСУ.