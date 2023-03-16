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Сирський назвав бійця, який збив російський Су-25 в Бахмуті

Фото: Стало відомо, хто збив російський Су-25 в Бахмуті (t.me/osirskiy)
Автор: Олег Васьків

Російські окупанти і надалі безуспішно намагаються оточити Бахмут і просунутися вперед. Тиск противника там стримують бійці 93 бригади "Холодний Яр" разом з іншими захисниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Завдяки їхній праці ворожі танки, БМП, РСЗВ та склади з БК - злітають в повітря, а сьогодні (15 березня - ред) воїн 93 ОМБр з позивним "Алан" знищив ворожий літак Су-25 в Бахмуті", - зазначив генерал.

Сирський також вказав, що росіяни тиснуть і на Куп'янському та Лиманському напрямках. Там бійці 92 ОМБр ім. Івана Сірка гідно дали по зубах противнику, знищивши системи РЛС, РСЗВ та пункти управління.

"Такі рішучі дії нашої армії значно виснажують та деморалізують ворога і пришвидшують нашу перемогу", - додав командувач Сухопутних військ ЗСУ.

Нагадаємо, 15 березня українські військові збили російський бомбардувальник Су-25 під Бахмутом Донецької області.

До слова, з початку масштабного вторгнення РФ наші захисники знищили 304 літаки окупантів.

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