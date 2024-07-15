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Сырский направил начальника ВСП выяснить обстоятельства потерь в 59 ОМПБр

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженными силами Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка проведут проверку после информации о потерях. Направлена рабочая группа во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. 

Что предшествовало

Парамедик-доброволец Екатерина Полищук недавно призвала президента Владимира Зеленского, как верховного главнокомандующего, провести проверку действий командира 59 ОМПБр. 

Полищук заявила о преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава и действиях, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, а также устранению "несогласных" командиров. 

"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука (Богдан Шевчук, командир 59 ОМПБр, - ред.) я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую возможность - сопротивляться преступным приказам, которые направлены исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком", - добавила она. 

Стоит отметить, что в Вооруженных силах Украины регулярно проводят проверки. Например, в июне 2023 года руководителей Территориальных центров комплектования (ТЦК) и социальной поддержки (СП) проверяли на добропорядочность и эффективность. Повторные внеплановые проверки в ТЦК Минобороны также анонсировало в 2024-м.

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Война в УкраинеАлександр Сырский