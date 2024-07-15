Сырский направил начальника ВСП выяснить обстоятельства потерь в 59 ОМПБр

Решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Что предшествовало

Парамедик-доброволец Екатерина Полищук недавно призвала президента Владимира Зеленского, как верховного главнокомандующего, провести проверку действий командира 59 ОМПБр.

Полищук заявила о преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава и действиях, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, а также устранению "несогласных" командиров.

"Из-за бесчеловечного и непрофессионального отношения Шевчука (Богдан Шевчук, командир 59 ОМПБр, - ред.) я вынуждена прекратить сотрудничество с этой знаменитой бригадой, но не все имеют такую возможность - сопротивляться преступным приказам, которые направлены исключительно на получение дополнительных звездочек этим человеком", - добавила она.