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Норвегия озвучила сумму, которую выделит в 2025 году на помощь Украине

Понедельник 24 февраля 2025 14:27
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Норвегия озвучила сумму, которую выделит в 2025 году на помощь Украине Фото: Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре объявил, что страна предоставит Украине 3,5 миллиарда евро в 2025 году для поддержки ее потребностей. Норвегия также заверила в готовности увеличивать финансовую помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Норвегии Йонас Гар Стьоре во время саммита "Поддержи Украину".

Йонас Гар Стьоре объявил, что страна предоставит Украине 3,5 миллиарда евро в 2025 году для поддержки ее потребностей.

В своем обращении он подчеркнул решимость Норвегии продолжать оказывать финансовую помощь Украине и заверил в готовности увеличивать объемы поддержки в будущем.

"Хочу сказать от имени Норвегии, что 3,5 млрд будет выделено в 2025 году (на нужды Украины - ред.). Мы будем еще больше выделять все возможные средства, чтобы как можно лучше помочь вашим потребностям", - заявил Йонас Гар Стьоре.

Напомним, что премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о новом пакете военной помощи Украине на 1 миллиард евро в 2025 году. Кроме того, Испания планирует создать специальный украинский хаб в Аликанте для поддержки восстановления страны.

Великобритания, в свою очередь, объявила самый большой пакет санкций против России с начала войны. Лидер британского правительства Кир Стармер во время саммита "Поддержи Украину" заявил, что страна продолжит давление на компании, которые помогают России вести войну в Украине.

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