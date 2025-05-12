Сирский наградил главу ВС Норвегии "Крестом заслуги" за помощь Украине

Об этом написал Сырский в Telegram по итогам встречи, сообщает РБК-Украина .

Сирский поблагодарил Кристофферсена, правительство и народ Норвегии за неустанную поддержку Украины, в частности в рамках "Коалиции воздушных сил", ПВО/ПРО и морских возможностей.

Он также отметил недавнее присоединение Норвегии к "Коалиции дронов" для Украины, что стало важным шагом в усилении обороноспособности страны.

Одной из важных тем обсуждения стало обеспечение гарантий безопасности для Украины в формате Коалиции желающих, к которой Норвегия также стремится присоединиться.

Кроме того, стороны обсудили важность иностранных инвестиций в развитие украинской оборонной промышленности как ключевого элемента стабильности страны.

В рамках встречи генерал Кристофферсен был награжден высшей наградой ВСУ - "Крестом заслуги", что стало признанием значительного вклада Норвегии в оборону Украины и европейскую безопасность.

"Крест заслуги"

Это высшая награда главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

Награда вручается военным и гражданским лицам за выдающийся вклад в укрепление обороноспособности Украины, сотрудничество с украинскими военными и поддержку в борьбе против вооруженной агрессии.

Отличие является символом благодарности и уважения от ВСУ тем, кто сделал существенный вклад в усиление безопасности и обороны государства.