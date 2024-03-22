Сырский: некоторые группировки сил будут переформатированы

Часть группировок войск Вооруженных сил Украины будет переформатирована. Это связано с продолжающейся оптимизацией военных организационных структур.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Генерал-полковник отметил, что речь идет о структурах, непосредственно участвующих в отражении широкомасштабной вооруженной агрессии РФ.

По его словам, за 10 лет войны временные органы военного управления и районы ответственности группировок войск формировались и изменялись "в соответствии с оперативной обстановкой и текущими вызовами".

"В настоящее время, учитывая опыт боевых действий, проводятся организационные мероприятия", - рассказал военачальник.

Сырский объясняет, что главной целью таких мер является упрощение и максимальное повышение качества и оперативности управления.

"Некоторые группировки войск (сил) будут переформатированы. В первую очередь речь идет об управленческом кадровом потенциале, его грамотном и рациональном перераспределении", - заявил главком.

Одним из своих приоритетов Сырский назвал налаживание процесса ротаций личного состава боевых бригад.

"В частности, некоторые воинские части принимают участие в отражении вооруженной агрессии РФ с первых дней полномасштабного вторжения", - говорится в публикации.

Также он отметил важность уделять больше внимания вопросам отдыха бойцов, доукомплектованию вооружением и техникой, а также восстановлению боеспособности бригад в целом.

"Этот процесс уже запущен и в дальнейшем он будет только наращиваться. Усиливаем оборонительные способности, чтобы и дальше уничтожать врага и приближать победу", - заявил Сырский.

Перестановки в ВСУ

Напомним, недавно Зеленский сообщил, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского есть карт-бланш на кадровые перестановки в армии.

Как отмечал главком ВСУ, его главная задача - это эффективно использовать боевые возможности вооружения и техники, а также удержание позиций и восстановление утраченного положения.

Кроме того, Сырский уже сообщил о кадровых перестановках среди командиров в отдельных боевых бригадах для сохранения жизни и здоровья украинских военных.

Добавим, 4 марта Президент Зеленский сменил командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины. Так, Александр Яковец заменил Дмитрия Герегу на этом посту.

Кроме того, недавно представителя Воздушных сил Юрия Игната перевели на другую должность. На его место был назначен Илья Евлаш, который был спикером восточной группировки войск.