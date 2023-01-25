Топливо для стратегической авиации РФ помогала создавать немецкая компания, - Spiegel

Крупнейший производитель нефтепродуктов в Германии, компания Wintershell Dea, через совместное предприятие с российским "Газпромом" поставлял парафин для топлива, которым заправляли российские бомбардировщики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

В расследовании утверждается, что топливом с немецким компонентом были заправлены самолеты, причастные к ударам по многоэтажке в Днепре и торговому центру в Кременчуге. Вылеты производились с авиабазы Шайковка в РФ.

В Шайковке дислоцируются сверхзвуковые бомбардировщики типа Ту-22М3. Согласно данным, проанализированным Spiegel, бомбардировщики, вероятно, использовали авиационное горючее на основе парафина, частично изготовленного из газового конденсата, добытого предприятием Wintershell Dea.

С 2008 года Wintershall Dea разрабатывает залежи так называемого Уренгойского месторождения. После этого "Газпром" транспортирует газовый конденсат на Сургутский перерабатывающий завод. Часть переработанного там газового конденсата регулярно поставлялась на нефтеперерабатывающие заводы "Лукойла" в Перми, "Татнефти" в Нижнекамске и "Роснефти" в Самарской области.

В Wintershall Dea отрицают выводы расследователей и утверждают, что не влияют на то, куда в России поставляется продукция, к изготовлению которой они причастны.

Более 70% акций Wintershall Dea принадлежит немецкому химическому концерну BASF, остальное – российскому олигарху Михаилу Фридману, который до сих пор является миноритарным владельцем.