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СБУ арестовала "новые" активы российского олигарха Дерипаски

Украина, Среда 29 января 2025 16:14
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СБУ арестовала "новые" активы российского олигарха Дерипаски Фото: российский олигарх Олег Дерипаска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

По материалам СБУ в Украине арестованы "новые" активы российского олигарха Олега Дерипаски. Речь идет о больше 2 млрд гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

"По материалам Службы безопасности Украины суд наложил арест на крупную партию промышленной продукции и сырья, которыми владел подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска", - говорится в сообщении.

Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в Украине еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину.

"Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд грн", - добавили в СБУ.

Эта продукция была главным компонентом для производства алюминия на российских заводах Олега Дерипаски "Русал". По материалам дела, арестованные бокситы и глинозем принадлежали олигарху из РФ через подконтрольную коммерческую структуру, зарегистрированную в одной из стран ЕС.

Именно эта компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для дальнейшего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски.

В начале 2023 года украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья.

Что известно о Дерипаске?

Напомним, что Дерипаска входит в ближайшее окружение Путина и занимается производством продукции для военно-промышленного комплекса страны-агрессора.

В частности, его заводы изготавливают компоненты к баллистическим ракетам "Искандер", боевым дронам и радиолокационным системам.

Следователи Службы безопасности заочно сообщили Дерипаске о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, в том числе за финансирование войны России против Украины.

Добавим, что в мае 2024 года США ввели санкции против сети, которая должна была помочь Дерипаске получить доступ к замороженным 1,5 млрд долларов.

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Служба безопасности Украины Олег Дерипаска
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