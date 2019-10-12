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Макрон обговорив з Трампом ситуацію в Сирії

Новини » Політика    12.10.2019 - 17:39
Макрон обговорив з Трампом ситуацію в Сирії
Фото: Еммануель Макрон (flickr.com/european_parliament)

Макрон закликав покласти край військовій операції Туреччини

Президент Франції Еммануель Макрон в телефонній розмові з американським президентом Дональдом Трампом обговорив ситуацію на півночі Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомляється, лідери держав провели телефонну розмову після того, як в результаті атаки на американську військову базу в Сирії постраждали двоє французьких військових.

"Франція та Сполучені Штати мають спільні побоювання і будуть тісно координувати свої дії в найближчі дні", - йдеться в заяві Єлисейського палацу.

Крім того, французький президент наголосив на необхідності спробувати покласти край військовій операції Туреччини проти збройних формувань курдів на північному сході Сирії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сирії під обстріл потрапила військова база Сполучених Штатів Америки, яка знаходилася поблизу міста Кобані. В результаті атаки постраждали семеро військовослужбовців, зокрема двоє французів. Вашингтон звинуватив в атаці Туреччину, адже її війська завдавали ударів по позиціям курдів неподалік Кобані.

Також РБК-Україна писало, що Туреччина спільно з силами сирійської опозиції захопила місто Рас-ель-Айн на північному сході Сирії. Рас-ель-Айн є ключовим населеним пунктом в турецькій військовій операції проти курдів.

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Новини України Дональд ТрампСиріяЕммануель Макрон
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