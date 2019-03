Сирійські демократичні сили розпочали зачистку останнього анклаву ІДІЛ

Голова прес-служби демократичних сил заявив, що битва за анклав буде вже скоро закінчена

Голова прес-служби Сирійських демократичних сил (SDF), які підтримуються США, Мустафа Балі повідомив, що розпочато штурм для звільнення останнього анклаву терористів "Ісламської держави" у Багузі з метою знищення рештків територіальної влади бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Балі розповів, що битва за останній територіальний анклав терористів ІДІЛ буде закінчена вже "скоро".

"Бойовики чинять запеклий опір, але вони оточені і будуть знищені. Якщо в ході наступу ми виявимо мирних жителів, то організуємо їх безпечний вихід", - повідомив речник Сирійських демократичних сил.

#ISIS terrorists continue to surrender to #SDF in #DeirEzzor's #Baghuz Fawqani pic.twitter.com/T09o3U2dgJ