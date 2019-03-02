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Сирійські демократичні сили розпочали зачистку останнього анклаву ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події    02.03.2019 - 11:05
Сирійські демократичні сили розпочали зачистку останнього анклаву ІДІЛ
Фото: війна в Сирії (з відкритих джерел)

Голова прес-служби демократичних сил заявив, що битва за анклав буде вже скоро закінчена

Голова прес-служби Сирійських демократичних сил (SDF), які підтримуються США, Мустафа Балі повідомив, що розпочато штурм для звільнення останнього анклаву терористів "Ісламської держави" у Багузі з метою знищення рештків територіальної влади бойовиків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Балі розповів, що битва за останній територіальний анклав терористів ІДІЛ буде закінчена вже "скоро".

"Бойовики чинять запеклий опір, але вони оточені і будуть знищені. Якщо в ході наступу ми виявимо мирних жителів, то організуємо їх безпечний вихід", - повідомив речник Сирійських демократичних сил.

 

 

Раніше повідомлялось, що по території Сирії було завдано ряд авіаударів. Повстанці випустили ракети по кільком містам в північній частині провінції Хама, убивши одного мирного жителя і поранивши сім інших, що, за їх словами, було порушенням угоди про деескалацію.

Нагадаємо, Сирійські демократичні сили захопили останнє укріплення ІДІЛ. Протягом декількох днів Сирійським демократичним силам здалися понад дві сотні терористів "Ісламської держави", однак деякі бойовики продовжують переховуватися в підземних тунелях.

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