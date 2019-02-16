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Сирійські демократичні сили захопили останнє укріплення ІДІЛ

Новини » Надзвичайні події    16.02.2019 - 15:46
Сирійські демократичні сили захопили останнє укріплення ІДІЛ
Фото: війна в Сирії (з відкритих джерел)

SDF звільнили від "Ісламської держави" місто Багуз

Сирійські демократичні сили (SDF) при підтримці Сполучених Штатів Америки розгромили останнє укріплення терористичної організації "Ісламська держава" (ІД) в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Syriahr.

За даними Сирійського центру моніторингу за правами людини, у суботу, 16 лютого, SDF звільнили від терористів ІД останнє сирійське місто Багуз, що на східному березі річки Євфрат.

Повідомляється, що протягом останніх двох днів Сирійським демократичним силам здалися понад дві сотні терористів "Ісламської держави". Проте деякі бойовики продовжують переховуватися в підземних тунелях.

У Центрі відзначили, що таким  чином ІД припинила своє існування в Сирії.

Нагадаємо, вчора, 15 лютого, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що протягом доби Вашингтон оголосить про повну ліквідацію територіального халіфату "Ісламської держави" в Сирії.

Додамо, минулої суботи загони Сирійських демократичних сил за підтримки Сполучених Штатів розпочали масштабний наступ на останній гарнізон терористичної організації "Ісламська держава" в сирійській провінції Дейр-ез-Зор. Спільна спецоперація SDF та США розпочалася після евакуації цивільного населення з захопленої провінції.

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