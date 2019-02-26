По Сирії завдали ряд авіаударів

Фото: вибух у Сирії (rfsmediaoffice.com)

Повстанці випустили ракети по кільком містам в північній частині провінції Хама

В Сирії відбулася значна ескалація авіаударів, в результаті чого тисячі мирних жителів покинули місто Хан-Шейхун. Про це заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повстанці випустили ракети по кільком містам в північній частині провінції Хама, убивши одного мирного жителя і поранивши сім інших, що, за їх словами, було порушенням угоди про деескалації.

Нагадаємо, м іжнародна коаліція відмовилась залишатися в Сирії після відходу американських військових. Адміністрація Дональда Трампа попросила найближчих союзників США сформувати в Сирії наглядові війська, які повинні замінити американців після їх виводу.

Раніше повідомлялося, що США планують створити зону безпеки на північному сході Сирії, на кордоні з Туреччиною. Пентагон хоче направити близько 1500 солдатів з країн ЄС на північний схід Сирії і якщо це станеться, США збережуть там близько 400 військових.

До цього Болтон заявив, що США не виведуть війська з Сирії, поки влада Туреччини не пообіцяє не проводити військові операції проти сирійських курдів. Він пояснив, що президент Дональд Трамп прихильний захисту союзників сирійської опозиції.