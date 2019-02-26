ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

По Сирії завдали ряд авіаударів

Новини » Політика    26.02.2019 - 15:47
По Сирії завдали ряд авіаударів
Фото: вибух у Сирії (rfsmediaoffice.com)

Повстанці випустили ракети по кільком містам в північній частині провінції Хама

В Сирії відбулася значна ескалація авіаударів, в результаті чого тисячі мирних жителів покинули місто Хан-Шейхун. Про це заявила Сирійська обсерваторія з прав людини, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повстанці випустили ракети по кільком містам в північній частині провінції Хама, убивши одного мирного жителя і поранивши сім інших, що, за їх словами, було порушенням угоди про деескалації.

Нагадаємо, міжнародна коаліція відмовилась залишатися в Сирії після відходу американських військових. Адміністрація Дональда Трампа попросила найближчих союзників США сформувати в Сирії наглядові війська, які повинні замінити американців після їх виводу.

Раніше повідомлялося, що США планують створити зону безпеки на північному сході Сирії, на кордоні з Туреччиною. Пентагон хоче направити близько 1500 солдатів з країн ЄС на північний схід Сирії і якщо це станеться, США збережуть там близько 400 військових.

До цього Болтон заявив, що США не виведуть війська з Сирії, поки влада Туреччини не пообіцяє не проводити військові операції проти сирійських курдів. Він пояснив, що президент Дональд Трамп прихильний захисту союзників сирійської опозиції.

В Сирії розпочалась операція проти останнього укріплення ІД У Сирії бойовики намагалися скинути ватажка ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді
Новини України Сиріяавіаудари
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся