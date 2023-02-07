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В Сирии под завалами дома спасли новорожденную

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Сирия, Вторник 07 февраля 2023 22:08
В Сирии под завалами дома спасли новорожденную Фото: в Сирии под завалами дома спасли новорожденную (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Спасатели продолжают ликвидировать последствия масштабных землетрясений на северо-западе Сирии. Там под завалами одного из домов получили новорожденную девочку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Mail.

По данным СМИ, работники спасательных служб разбирали завалы одного из домов и услышали странные звуки. Они начали разгребать пыль и мелкие обломки и увидели младенца, который пуповиной еще был присоединен к матери.

На опубликованных фото с места событий видно, как один из спасателей достает ребенка и переносит его в безопасное место. Там ее завернули в одеяло, а затем доставили в больницу. Сообщается, что вся семья новорожденной погибла.

В настоящее время девочка находится в лечении в детской больнице города Африн. По словам врачей, ее состояние – удовлетворительное. Однако в медучреждение она прибыла с синяками, рваными ранами и переохлаждением.

Напомним, утром понедельника, 6 февраля, Турцию, Сирию и Ливан поразили мощные землетрясения. В результате подземных толчков разрушены многие дома и другие здания. На местах разрушения возникли пожары. Также за прошедшие сутки серия землетрясений была зафиксирована на разных континентах: в США, в Океании и т.д.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в стране семидневный траур в связи с гибелью людей в результате землетрясения. По данным спасателей, количество погибших в Турции возросло до 2316 человек. Позже количество жертв землетрясения увеличилось до 4,3 тысяч человек.

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