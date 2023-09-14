Армия Израиля ударила по одной из главных военных авиабаз Сирии. Ее использует РФ

Израиль ударил по средиземноморскому портовому городу Тартус (Сирия). Также была атакована одна из главных военных авиабаз страны, которая используется Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Источник издания в оппозиции сообщил, что удар был нанесен по военной базе на юге города Хама и военному аэропорту Шуайрат, расположенному к юго-востоку от центральной провинции Хомс.

"Эта база является одной из главных военных авиабаз страны, которую Россия, главный союзник Асада, укрепила и использовала для проведения рейдов против повстанцев", - говорится в статье.

Кроме того, как пишет Reuters, в результате авиаудара два сирийских солдата были убиты и еще шестеро ранены.

Отметим, что за последние годы Израиль нанес сотни ударов по предполагаемым иранским объектам в Сирии, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточены российские военные объекты. Как уточняет Reuters со ссылкой на израильских экспертов, эти удары являются частью эскалации конфликта, целью которого является замедление растущего укрепления Ирана в Сирии.

Напомним, в середине августа недалеко от Дамаска в Сирии на военной базе произошел взрыв на складе оружия, после чего на объекте вспыхнул сильный пожар.