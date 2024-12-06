В Сирии Асад потерял контроль над еще одним городом, - Reuters

Сирийский диктатор Башар Асад продолжает терять контроль над населенными пунктами в стране. Сирийские курды захватили город Дейр-эз-Зор.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters
Как пишет издание, Сирийские демократические силы (SDF), которых поддерживают США, теперь контролируют основной город на востоке Сирии, а также основной пограничных переход на границе с Ираком.
По информации двух источников Reuters, сирийские курды установили полный контроль над городом Дейр-эз-Зор к полудню. Это уже третий город, который потерял Асад за неделю.
Активист медиа-платформы Deir Ezzor 24 Омар Абу Лейла рассказал журналистам, что сирийские войска и поддерживаемые Ираном иракские боевики покинули Дейр-эз-Зор до того, как туда пришли SDF.
При этом источники Reuters уточняют, что вскоре после этого Сирийские демократические силы захватили близлежащий пограничный пункт Абу-Камаль.
Стоит заметить, что Сирийские демократические силы не вступают в столкновения с повстанцами "Хайят Тахрир аль-Шам", которые также воюют против войск Башара Асада.
Напомним, в Сирии последнюю неделю активизировалась гражданская война. Диктатор Башар Асад, которого поддерживают Россия и Иран, пытается дать отпор повстанцам.
В частности, недавно стало известно, что повстанцы приблизились к городу Хомс, который фактически открывает им путь к Дамаску.
Более детально о событиях в Сирии - в материале РБК-Украина.
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