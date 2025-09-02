Сирия осуществила первую за годы поставку нефти после отмены санкций

Сирия возобновила экспорт нефти впервые за много лет после отмены западных санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg .

Благодаря отмене западных санкций Сирия экспортировала 600 тысяч баррелей тяжелой сырой нефти впервые за долгое время. Этот шаг принес определенное облегчение экономике страны, которая более десятилетия страдает от последствий войны.

Как сообщил генеральный директор Сирийской компании по транспортировке нефти государственному агентству SANA, танкер Nissos Christiana вывез партию нефти из порта Тартус на Средиземном море.

При этом внутренний рынок обеспечивается благодаря работе двух нефтеперерабатывающих заводов в Баниясе и Хомсе, которые сейчас работают на полную мощность.

Восстановление экономики Сирии

В июле 2025 года президент США Дональд Трамп официально отменил американские санкции против Сирии, чтобы поддержать новое правительство и стимулировать ее экономику. За два месяца до этого все остаточные экономические ограничения с страны снял и Европейский Союз.

Благодаря этому сирийское правительство уже подписало соглашения с рядом саудовских компаний по восстановлению энергетического сектора, а также договорилось с дубайской логистической компанией DP World Ltd. об инвестициях на сумму 800 миллионов долларов в развитие порта Тартус и создание логистических хабов в стране.

Новый президент Сирии Ахмед Аль-Шараа сейчас активно ищет поддержки у партнеров из Персидского залива. Ключевыми союзниками выступают Саудовская Аравия, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

Дополнительным ресурсом для экономики могли бы стать газовые и нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, однако они до сих пор находятся под контролем курдских сил.

В марте Шараа подписал соглашение с командующим Сирийских демократических сил Мазлумом Абди об интеграции курдских подразделений в государственные институты и передаче контролируемых ими энергоресурсов в руки правительства.

Впрочем, последние месяцы обозначились ростом напряженности между сторонами, что ставит под сомнение выполнение договоренностей до конца года.