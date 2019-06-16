Ізраїль назвав майбутнє поселення на Голанських висотах на честь Трампа

Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив, що це знак поваги до дій американського президента

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив, що уряд країни присвоїв майбутньому населеного пункту на Голанських висотах ім'я Рамат-Трамп, на честь президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Haaretz.

Ізраїльський прем'єр заявив, що ця подія стане історичною.

"Ми збираємося створити нове поселення, чого не було багато років, в честь президента Дональда Трампа", - заявив Нетаньяху.

Він також зазначив, що рішення про назву було прийнято в знак поваги до дій американського президента, який визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, а також визнав суверенітет над Голанськими висотами.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Ліга арабських держав засудила визнання Голанських висот територією Ізраїлю. Лідери арабських держав, серед яких президент Єгипту Абдель Фаттах ель-Сісі, король Саудівської Аравії Салман ібн Аббдул-Азіз і президент Тунісу Беджі Каїди Ес-Себсі, заявили про своє категоричне неприйняття заходів, які можуть підірвати суверенітет Сирії над Голанами.