Сирия отказывается печатать валюту у России, нашла других партнеров, - Reuters

Как отмечает агенство, такой шаг стал возможным благодаря улучшению отношений с арабскими и западными странами Персидского залива, а также ослаблению санкций США.

Сирия уже подписала соглашение с компанией DP World из ОАЭ на 800 млн долларов для развития порта Тартус - первое подобное после заявления президента США Дональда Трампа об отмене американских санкций.

Сирийские власти начали рассматривать варианты печати валюты за рубежом в начале года, а после ослабления санкций ЕС в феврале этот процесс приобрел большую динамику. В рамках обновления банкнот с сирийского фунта будет удалено изображение Башара Асада, а часть номиналов получит новый дизайн.

Отмечается, что Россия более десяти лет печатала сирийскую валюту после введения санкций, однако теперь Дамаск пытается диверсифицировать свои внешние экономические связи. Несмотря на это, сотрудничество с Москвой не прекращается - Россия продолжает поставлять Сирии деньги, топливо и пшеницу, удерживая военные базы.

Сейчас Сирия сталкивается с дефицитом банкнот, что частично вызвано тем, что граждане и спекулянты накапливают фунты, а власть сдерживает их оборот для контроля курса.

По официальным данным, на черном рынке фунт торгуется около 10 тысяч за доллар, тогда как до войны один доллар стоил 50 фунтов.