Сирия отказывается печатать валюту у России, нашла других партнеров, - Reuters

Сирия планирует начать печатать валюту нового дизайна в Объединенных Арабских Эмиратах и Германии вместо России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как отмечает агенство, такой шаг стал возможным благодаря улучшению отношений с арабскими и западными странами Персидского залива, а также ослаблению санкций США.
Сирия уже подписала соглашение с компанией DP World из ОАЭ на 800 млн долларов для развития порта Тартус - первое подобное после заявления президента США Дональда Трампа об отмене американских санкций.
Сирийские власти начали рассматривать варианты печати валюты за рубежом в начале года, а после ослабления санкций ЕС в феврале этот процесс приобрел большую динамику. В рамках обновления банкнот с сирийского фунта будет удалено изображение Башара Асада, а часть номиналов получит новый дизайн.
Отмечается, что Россия более десяти лет печатала сирийскую валюту после введения санкций, однако теперь Дамаск пытается диверсифицировать свои внешние экономические связи. Несмотря на это, сотрудничество с Москвой не прекращается - Россия продолжает поставлять Сирии деньги, топливо и пшеницу, удерживая военные базы.
Сейчас Сирия сталкивается с дефицитом банкнот, что частично вызвано тем, что граждане и спекулянты накапливают фунты, а власть сдерживает их оборот для контроля курса.
По официальным данным, на черном рынке фунт торгуется около 10 тысяч за доллар, тогда как до войны один доллар стоил 50 фунтов.
Напомним, 13 мая резидент Дональд Трамп заявил о намерении отменить все американские санкции против Сирии. Решение призвано способствовать восстановлению страны после 13 лет войны.
На следующий день, глава Белого дома встретился с новым президентом Сирии Ахмедом аль-Шараа. Трамп положительно отозвался о сирийском лидере, при том, что до недавнего времени в США его считали террористом.
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