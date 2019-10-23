Сирія створить 15 постів вздовж кордону з Туреччиною

Міністерстві оборони Туреччини заявили, що у зв'язку з завершенням виведення курдських бойовиків з "безпечної зони" немає потреби у ще одній військової операції в Сирії.

Раніше курди заявили про повне виведення військ з "безпечної зони" в Сирії. Таким образон вони выполонили угода, підписана між США і Туреччиною.

Як писало раніше РБК-Україна, з-за операції Туреччини в Сирії на волі опинилися десятки бойовиків "Ісламського держави".

Крім цього, президент Сирії Башар Асад назвав турецького лідера Реджепа Ердогана "злодієм" з-за вторгнення Туреччини в його країну, а також пообіцяв повернути втрачені території.

Зазначимо, з тих пір як 9 жовтня Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії, близько 180 тисяч громадян Сирії стали переміщеними особами. 80 тисяч з них - діти.