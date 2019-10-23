США підтримали план Німеччини щодо Сирії

Ілюстративне фото (flickr.com/29thinfantrydivision)

Німеччина запропонувала план по міжнародному контролю "безпечної зони" в Сирії

США підтримали план Німеччини по створенню міжнародного контролю "безпечної зони" на північному сході Сирії. Про це повідомляє Reuters.

За словами посла США в НАТО Бейлі Хатчисона, план Німеччини полягає в залученні європейської групи для контролю за регіоном.

"Це, безумовно, позитив. У цій сфері потрібно багато чого зробити. Якщо турки попросять більше допомоги у міжнародного співтовариства, я думаю, що європейці могли б це зробити", - сказав Хатчисон.

При цьому він заявив, що США не планує приєднуватися до європейських силам.

"Я думаю, що європейці зробили крок вперед. Я не бачу, як США можуть грати роль у цьому", - сказав посол США в НАТО.

Планується, що Німеччина офіційно представить свій план по контролю за безпечною зоною" в Сирії в четвер на черговій зустрічі членів НАТО.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп повідомив про створення "безпечної зони" в Сирії. За його словами, були дотримані всі умови для створення Туреччиною зони для біженців. Зокрема, завершені бойові дії і дотримано перемир'я, курдські сили вийшли з регіону і створений контроль за змістом полонених членів ИГИЛ.

Також РБК-Україна повідомляло, що Сирія створить 15 постів вздовж свого кордону з Туреччиною після переговорів з Росією. Створення постів передбачено угодою, досягнутим напередодні між Росією і Туреччиною. Крім цього, згідно з угодою, турецькі та російські війська будуть здійснювати патрулювання безпечної зони в Сирії.